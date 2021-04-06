Elazığ’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü.

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor.

Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ’da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü. Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler.

ELAZIĞ'DAN MALATYA'YA TAKSİYLE GİDİP 350 BİN TL KAPTIRDI

Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya’ya çağırdılar. Telaşla ticari taksi ile Malatya’da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi.

Elazığ'da dolandırılan yaşlı kadın 350 bin lirasını kaptırdı

BİR GÜN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya’ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa’da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya’ya getirilirken, şüpheli H.E.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

PARANIN 10 BİN LİRASI ELE GEÇİRİLDİ, 340 BİN LİRAYA ULAŞILAMADI

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL’ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.