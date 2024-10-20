Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı
DHA

Elazığ'da akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YARALI 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
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