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Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı

Elazığ'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 4 yaralı Elazığ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme - yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.