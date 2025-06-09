Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Elazığ'da halk otobüsünde kavga..

Harput seferi yapan otobüsün içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında kavga çıktı.

Kadınların kavgası ise otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADINLARIN YUMRUKLU KAVGASI

Görüntülerde, kadınların birbirlerine yumruk attığı, başka yolcuların ise kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor.

Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti.