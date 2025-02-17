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DHA

Malatya'da akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Kale ilçesi 4.4 büyüklüğünde bir depremi duyurdu.

Yerin 7.24 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ANI

Herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği ve komşu il Elazığ'da hissedilen deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iş yerindekilere seslenen bir kadın, deprem olduğu konusunda uyarıda bulunduktan sonra içeridekiler panik yapmadan ayağa kalkıyor. Etkisinin düşük olduğunu anlayınca içeride kalıyorlar.

AVİZENİN SALLANDIĞI ANLAR

Öte yandan bir evde de deprem anında sallanan avize cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.