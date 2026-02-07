Elazığ'da kar engeli: Yolda kalan araç ekiplerce kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Alaattin köyünde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyemeyen bir araç yolda mahsur kaldı.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar birikintilerini temizleyen ekipler, kısa sürede yolu yeniden ulaşıma açtı.

MAHSUR KALAN ARAÇ, GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Yol açma çalışmalarının ardından mahsur kalan araç bulunduğu noktadan kurtarılarak güvenli alana alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.