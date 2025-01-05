Elazığ'da kar yağışı: Kayak merkezi yolunda araçlar mahsur kaldı

DHA

Elazığ’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yağışla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışması sürüyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde aralıklarla kar yağacağı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.