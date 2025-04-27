Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 2 yaralı

DHA

Elazığ'da akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.’nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.