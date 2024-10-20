Elazığ'da otomobil ineğe çarptı: 3 yaralı

DHA
Akşam saatlerinde Erzurum'un Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Karakoçan istikametine seyir halinde olan Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı.
İNEK TELEF OLDU, 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle inek telef olurken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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