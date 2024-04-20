İHA

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cihan Kızıltaş-05" operasyonu gerçekleştirildi.

11 tim operasyonda görev aldı

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 tim görev aldı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ'nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması maksadıyla 19 Nisan 2024 tarihinde Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızdan oluşan 11 timin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cihan Kızıltaş-05 operasyonu icra edilmiştir. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir”