Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi öldü

AA
Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.
Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı.
SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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