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Elazığ'da taksi alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Elazığ'da taksi alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu Elazığ'da yolcu bekleyen bir ticari taksi sürücüsü, araçta çakmağı çakması ile otomobil bir anda alev topuna döndü.