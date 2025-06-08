Elazığ'da taksi alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu
İHA

Elazığ'da korku dolu anlar..

Bugün öğlen saatlerinde Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana gelen olayda, durak önünde 23 T 0086 plakalı aracı ile yolu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çaktı.

Çakmağın çakılması ile otomobilin alev alması bir oldu.

TAKSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yaralanan sürücü can havli ile araçtan çıkarken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KOLUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Aracın bir anda alev alması ve sürücünün son anda kurtulması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor