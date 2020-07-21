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    Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi

    Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, kent sakinleri bir nebze olsun serinlemek için sokaklardaki çeşmelere akın etti.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 18:25
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    Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi

    Elazığ'da etkili olan sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan etkilenenler, kent merkezindeki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

    Termometreler 48 dereceyi gösterirken, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hasta, çocuk ve yaşlıların dışarı çıkılmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

    Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi VİDEO

    METEOROLOJİDEN UYARI

    Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denildi.

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