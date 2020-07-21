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Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi

Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, kent sakinleri bir nebze olsun serinlemek için sokaklardaki çeşmelere akın etti.