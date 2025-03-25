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İHA

Elazığ’da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Mevlana Caddesi’nde, plakaları öğrenilemeyen tır, kör noktasına gelen otomobili metrelerce sürükledi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.