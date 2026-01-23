Abone ol: Google News

Elazığ'da yangında dumandan etkilenen engelli kız çocuğu can verdi

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 01:14
Elazığ'da yangında dumandan etkilenen engelli kız çocuğu can verdi
  • Elazığ'da müstakil bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki engelli kız çocuğu S.B. dumandan etkilendi.
  • Mahalle sakinleri yangını söndürüp engelli kızı dışarı çıkardı ancak S.B. ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
  • Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ merkez Salıbaba Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu esnada mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evdeki yangın söndürüldü.

ENGELLİ KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Evde yalnız ve bilinci kapalı bulunan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu S.B., dışarı çıkarıldı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerine teslim edilen S.B.'nin dumandan etkilendiği belirlendi.

S.B., ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İç Haber Haberleri