Elektrik faturalarında yeni dönem: Cep telefonundan takip edilecek

Evlerde ve işyerlerinde elektrik kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Dağıtım şirketleri tarafından hayata geçirilecek yeni nesil akıllı sayaçlar, hem vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hem de enerji yönetiminde şeffaflığı artıracak.

Bu sayaçlar, elektrik tüketimini anlık olarak ölçüp verileri doğrudan sisteme iletecek. Böylece sayaç okuma personelini bekleme, yanlış okuma ya da tahmini fatura gibi sorunlar tarihe karışacak.

Vatandaşlar, mobil uygulama ya da internet üzerinden yalnızca güncel tüketimlerini değil, aynı zamanda geçmiş dönem faturalarını, elektrik kesintisi bilgilerini ve ayrıntılı tüketim raporlarını da takip edebilecek.

Bu sistem, hem kullanıcıların bütçelerini daha kolay kontrol etmesini hem de elektrik tasarrufu yaparak enerji verimliliğine katkı sağlamasını mümkün kılacak. Kısacası, akıllı sayaçlarla birlikte elektrik tüketiminde daha şeffaf, daha bilinçli ve daha tasarruflu bir dönem başlıyor.

TARİHLER BELLİ OLDU

EPDK’nın planına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’de kurulacak tüm yeni sayaçlar akıllı olacak. 1 Ocak 2027’ye kadar hedeflenen bölgelerdeki sayaçların en az yüzde 70’inin, 1 Ocak 2028’e kadar ise tamamının akıllı sisteme geçmesi öngörülüyor.

Değişim sırasında özellikle yüksek tüketimli kullanıcılar ve ortak panolu binalar önceliklendirilecek. Bazı durumlarda tamamen yeni sayaç yerine mevcut sayaca ek cihaz bağlanarak uzaktan okuma özelliği kazandırılabilecek.