Elektrik ustası uyardı: Akü bittiğinde aracını vurduran yandı! Bakın neye yol açıyor

Kış mevsiminin etkisini iyice artırmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Sivas’ta da araç sahipleri soğuk havanın olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kentte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, özellikle uzun süre dışarıda park edilen araçlarda akü zayıflaması ve akü bitmesi sorunlarını yaygın hale getirdi.

Sert rüzgarların aracın ön kısmına çarpmasıyla akülerin daha hızlı güç kaybettiği belirtilirken, uzmanlar soğukta bekleyen araçlarda bu sorunların daha da sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Aküsü biten araçlarını vurdurarak çalıştırmaya çalışan sürücüler ise farkında olmadan büyük bir risk alıyor.

Sivas’ta yıllardır elektrik ustalığı yapan Seyit Hazırbulan, sürücülere kış öncesi bakım uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Akü bittiği zaman teknisyen çağırılması ya da akünün sökülüp sanayiye götürülmesi gerekiyor”

DÜZENLİ KONTROL ETTİRMEK GEREKİYOR

Aküsü biten aracı vurdurmanın zararlarını İHA muhabirine anlatan Seyit Hazırbulan, şu ifadeleri kullandı:

“Akü tasarrufu için kışın otomobillerin her gün çalışması gerekiyor. Yatan otomobillerin de yerine göre garajda ya da dışardaki araçların haftada 1 gün çalışması gerekiyor. Normalde dışarda duran araçların her gün çalışması gerekiyor. Aküsü biten araçlara baktırmaları lazım, her sene kış aylarına girmeden önce bakım yaptırmaları gerek. Arabaların marşlama olayına baktırmaları lazım ki sağlıklı çalışsın. Şarjlarına, marşlarını kontrol ettirmeleri gerekir. Tabi kışın soğukta durduğu zaman akü çekiyor. Sert rüzgar aracın ön tarafından geldiği zaman akü daha çok zayıflıyor. Araçları vurdurunca triger koparması, yağ pompasını bozması hatta zincir kırması gibi çok büyük olumsuzluklar meydana geliyor. Bilinçsiz yapıldığı için bu da vatandaşların zararına oluyor. Özellikle araçları takviye ederken kutup başlarını ters tutmaları şarj dinamosunu patlatabiliyor. Akü bittiği zaman teknisyen çağırılması ya da akünün sökülüp sanayiye götürülmesi gerekiyor. Kutup başlarını takviye ettiğin zaman artıya artı, eksiye eksi olması gerekiyor. Ters tutulduğu zaman şarj dinamosu patlar.”