AA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi, kadına yönelik şiddet konusunda mahkemelerce elektronik kelepçe takılması kararı verilen yükümlüleri 7/24 izleyerek, mağdurların yanında oluyor.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) faaliyet gösteren ve 2021'de kurulan Elektronik İzleme Merkezi, şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe takılmasına karar verilen yükümlülere yönelik izleme çalışmalarını yürütüyor.

YÜKÜMLÜ KİŞİ MAĞDURA FAZLA YAKLAŞILIRSA MERKEZE SİNYAL GİDİYOR

Merkezde, şiddete uğrayan mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için elektronik kelepçe takılması kararı verilen yükümlüler, kesintisiz olarak elektronik ortamda takip ediliyor.

Elektronik kelepçe takmakla yükümlü kılınan kişi, şiddete uğrama ihtimali olan kişiye belirlenen mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze kelepçelerdeki GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor.

İHLALE DEVAM EDİLİRSE, BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLİYOR

Bu uyarı sinyali üzerine personel, eş zamanlı olarak hem yükümlüyü arayıp mağdurun bulunduğu koordinattan ayrılması hem de mağduru arayıp güvenli bölgede kalması yönünde bilgilendirme yapıyor.

Yükümlü 'ihlal' hareketine devam ederse, merkez tarafından mağdura en yakın kolluk personeli belirlenen bölgeye yönlendiriliyor ve yükümlü hakkında işlem başlatılıyor.

"ŞU ANDA AKTİF OLARAK 1178 VAKAYI İZLİYORUZ"

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren EGM Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Gönül isterdi ki tüm dünyada da ülkemizde de böyle bir olay, böyle bir sorun olmasın. Ama olduğu sürece biz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı olarak izleme merkezimizle teknolojik çözümlerle buradayız.

Özdemir "Elektronik İzleme Merkezi kurulduğu günden bu yana 7 bin 168 vakayı takip etti, şu anda aktif olarak 1178 vakayı izliyoruz. Böylelikle 'yasak bölge ihlali' veya 'sabotaj girişimi' gibi durumlar nedeniyle de 27 bin ihlal tutanağı düzenlendi." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede bu sistemi doğrudan kullanan nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Özdemir, merkezin 1500 elektronik kelepçe izleme kapasitesine sahip olduğunu, gerek duyulduğunda bu kapasitenin artırılabileceğini aktardı.

"MAĞDURA YAKLAŞILDIĞINDA SİSTEM ALARM VERİYOR"

Elektronik İzleme Merkezinde 7/24 takip yapıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

Ekranlarımız hiçbir zaman, hiçbir şekilde kapanmıyor. Şahıslar nereye giderse gitsin buradan takibini yapıyoruz. Yükümlü şahıslara kelepçe takıldıktan sonra tabii ki biz onların hareket özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü kısıtlamıyoruz.



Tek bir şartımız var. Cihaza yönelik bir sabotaj girişimi olmayacak. Mağdura, yani şiddet uyguladığı şahsa tekrar yaklaşmayacak. Mağdura yaklaştığında sistem bir ihlal olarak alarm üretiyor ve burada da müdahale sürecine başlıyoruz.

"ŞİDDET TEKRARINDA YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE AZALMA YAŞANDI"

Elektronik kelepçe uygulamasının caydırıcılığının yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: