Elinizde varsa şanslısınız: Koleksiyonerler bu paraya servet ödüyor

Eski Türk Lirası banknotları, koleksiyon piyasasında yeniden büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle 250.000 TL’lik banknot, nümismatik uzmanlarının dikkat çektiği en değerli seriler arasında yer alıyor.

Türkiye’de farklı dönemlerde basılan 250 bin liralık banknotların bazıları, koleksiyoncular için adeta altın kapısı niteliğinde. Uzmanlara göre en yüksek değere ulaşanlar, 7. Emisyon Grubu içinde yer alan, 1992–1999 arasında tedavülde bulunan belirli seriler.

Sıradan bir 250 bin liralık banknot bile yıpranmamışsa yüzlerce liraya alıcı bulabilir. Ancak seri dışı, hatalı veya özel numaralı olanlar nominal değerinin on binlerce katına satılabiliyor.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR VERİYOR

Koleksiyonerler özellikle “hata baskılı” banknotlara büyük ilgi gösteriyor.

Renk kaymaları, eksik baskı, çift basım veya yanlış seri numarası gibi üretim hataları olan banknotlar, piyasada rekabetli fiyatlara alıcı buluyor.

Uzmanlara göre değerleme yapılırken kondisyon, seri numarası, basım yılı ve nadirlik durumu en kritik faktörler.

Elinde eski banknot bulunan vatandaşların, satmadan önce mutlaka bir uzmana danışması öneriliyor.

İşte 20 Kasım 2025 itibarıyla güncel piyasa fiyatları: