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    Elon Musk'ın hedefi insan beynine çip takmak

    ABD’li girişimci Elon Musk, bir çılgın projeye daha imzasını attı. Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü tanıttı
    • REUTERS
    • 29.08.2020 - 16:01
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    Elon Musk'ın hedefi insan beynine çip takmak

    Elon Musk dün yepyeni bir proje ile dünyanın karşısına çıktı.

    Musk nöroloji alanında faaliyet gösteren start-up'ı Neuralink'in potansiyelini göstermek için yatırımcılarla internet üzerinden bir konferansta bir araya geldi.

    2016 yılında Musk tarafından kurulan şirket insanın beyninin içine yerleştirilebilecek kablosuz mikro bilgisayar ara yüzleri ile insan beyni hakkında veri toplamaya çalışıyor.

    Şirketin ve patronunun asıl iddiası ise insan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkların iyileştirebilecek olması.

    neuralink nedir

    HAFIZA KAYBINI DA TEDAVİ EDECEK

    Musk aynı zamanda hafıza kaybı, işitme kaybı, depresyon ve insomnia (uykusuzluk) gibi hastalıkların çaresini de kafatasının içine yerleştirilecek olan çiplerde gördüğünü söylüyor.

    Elon Musk ın hedefi insan beynine çip takmak #2

    Yatırımcı toplantısında konuşan Neuralink'in baş cerrahı Doktor Matthew MacDougall insanlar üzerinde deneylere başladıktan sonra ilk hedeflerinin felç ve omurilik felcini tedavi etmek olduğunu belirtiyor.

    Elon Musk bu yılın sonuna kadar insanlar üzerinde deney yapılabilmesi için ABD otoritelerinden gerekli izinlerin alınacağını söyledi.elon musk neuralink

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