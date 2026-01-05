Emekli kök maaş sorgulama 2026: Kök maaşım kaç TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrası emeklilere verilecek 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 olarak duyuruldu.

Bu gelişme, emekliler arasında kök maaş konusunu yeniden gündeme getirdi.

Zam sonrası maaşların nasıl şekilleneceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, gerçek maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Özellikle taban maaş uygulaması nedeniyle birçok emekli, aldığı maaş ile kök maaşı arasındaki farkı bilmiyor. Bu nedenle “Kök maaşım ne kadar?” sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor.

Emekliler, kök maaş bilgilerine e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

İşte, kök maaş sorgulama ekranı ve detaylar...

E-DEVLET KÖK MAAŞ SORGULAMA 2026

Kök maaş ya da kök aylık, e-Devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.

E-Devlet online sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi adresine erişim sağlayın.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna bastıktan sonra kimlik doğrulama için istenen bilgileri (TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi) girin.

İstenilen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde otomatik olarak emekli aylık bilgisi sayfasına yönlendirileceksiniz.