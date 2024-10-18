Emekli Tümgeneral Hobi Amaçlı Başladı, Dünyada 3. Oldu!

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Nejat Müldür, 1992-1994 yılları arasında NATO’ya tahsisli Türk Tümeni’nin teşkil ve konuşlandırma faaliyetleri çerçevesinde Albay rütbesiyle Türkiye ve Almanya’daki çalışmalara proje subayı olarak katıldı.

Burada tenis sporuyla tanışan Müldür, yabancı mevkidaşlarıyla tenis oynamaya başladı. Türkiye’ye döndükten sonra da tenise devam eden Müldür, 30 Ağustos 1996 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek Silopi’de konuşlu 23’üncü Piyade Tugay Komutanlığı görevini ve 1’inci Ordu Harekat Kurmay Yardımcı Başkanlığı görevini yürüttü.

Nejat Müldür, 30 Ağustos 2000’de tümgeneralliğe terfi etti 2005 yılında emekli oldu.

Tümgenerallik görevini yaparken de emeklilikte de tenisten biran olsun kopmayan Müldür, kendi yaş kategorisinde birçok şampiyonluk elde etti.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Son olarak da Uluslararası Tenis Federasyonu tekler kategorisinde dünya 3 numarası oldu.

Adana’da bulunan Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü’nde idmanlarını sürdüren Müldür, 20 Ekim’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek ‘MT700 Budapest’te dünya 1 numarası olmak için yarışacak.

"1 NUMARA OLACAĞIM"

Türkiye’de ve dünyada birçok derece aldığını belirten Müldür, “Türkiye’ye döndükten sonrada hep tenis oynadım. Emekli olduktan sonra artık şampiyonalara katıldım ve birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Türkiye’de ilk kez dünya tenis sıralamasında hem tekler hem de çiftler kategorisinde yaş grubumda dünyada ilk 10’un içerisine girdim. Son olarak da dünya 3 numarası oldum. Şimdi Macaristan’a gideceğim ve dünya 1 numarası olmak için yarışacağım” ifadelerini kullandı.

"TENİSİN FAYDASI ÇOK"

Öte yandan emekli Tümgeneral Nejat Müldür, gençlere ve yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Emekli olduktan sonra sosyal yalnızlık oluyor. Sosyal yalnızlık demansa götürür. Ancak tenis oynarken hem hayatına hareket getiriyorsun hem de bir ortamın oluyor. Tenisin insan sağlığına faydası çok. Gençlere tenisi öneriyorum. Sporla ilgilenen kişi beslenmesine dikkat eder. Uyuşturucu maddelerden korunur.”

Kaynak: İHA