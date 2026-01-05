Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ocak 2026 dönemi emekli maaş zammı netlik kazandı.

Açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti.

Buna göre emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış uygulanacak.

Yapılan zamla birlikte milyonlarca emeklinin maaşları yeniden hesaplanırken, artış kök maaşlara yansıtılacak.

Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, 18 bin 939 TL liraya çıktı.

Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 5 olanlar 25'inde ve nihayet 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alacak.