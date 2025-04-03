Emeklilere bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Haber Merkezi
Emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik 1000 liralık fark ödemeleri, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.
SSK EMEKLİLERİ FARK ÖDEMELERİ
SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılacak.
Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.
BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI
Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı.
Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.
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