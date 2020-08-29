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    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı

    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı

    Aşure günü mesajında Emine Erdoğan, “Kerbela’nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 13:21
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    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu

    Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Kerbala'nın acısına değinerek  "Aşure'ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum.

    Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela'nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı #1

    PEKMEZLİ AŞURE TARİFİ

    Erdoğan, yaptığı paylaşımda pekmezli aşure tarifi de vererek, şunları kaydetti:

    "Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım.

    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı #2

    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı #3

    Emine Erdoğan mutfağa girip aşure yaptı #4

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