Emine Erdoğan'dan 18 Mart paylaşımı

Çanakkale Zaferi, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarının Osmanlı zaferiyle sonuçlanmasıdır.

Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan bu zaferin 111. yıl dönümü kutlanıyor.

18 MART MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu özel günü unutmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 18 Mart'ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

"BU TOPRAKLAR BİZE DÜŞEN EN KIYMETLİ MİRASTIR"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu sözleri kullandı:

En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.



Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.



Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekanları cennet olsun.