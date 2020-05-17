Emre Kınay'a İyi Parti'den adaylığı soruldu

Emre Kınay, seçimlerden önce Meral Akşener'e "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyeçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde İyi Parti’nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu ve oyuncu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve adaylığında yaşadığı sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

SANATÇI SİYASET YAPMALI MI

Emre Kınay'a Akşener'in milliyetçilik açıklamalarının yer aldığı “Tanrı Dağı kadar Türk - Hira Dağı kadar Müslüman" tarzı söylemleri hatırlatıldıktan sonra "Sanatçı mutlaka siyaset yapmalı mı?" sorusu yöneltildi.

AKŞENER AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ

Kınay bu soruya Meral Akşener ile aynı fikirde olmadığını belirterek "Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata bakış ve hayatta durdukları yer konusunda aynı fikirde olduklarını kim söyleyebilir ya da Ekrem İmamoğlu ile...Dolayısıyla ben aynı fikirde tabii ki de değilim. Benim için laik, demokratik, cumhuriyet esastır." dedi

NEREDE AYRIŞIYORSUNUZ

"Nerede ayrışıyorsunuz?" sorusu üzerine Kınay, "Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönelgesi, hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi? şeklinde cevap verdi.

"MİLLİYETÇİ KİMLİĞİ İLE GELENLERİ KAPIDAN İÇERİ ALMAM"

İyi Parti’nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü ifade eden Kınay, "Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilk kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim O da kabul etti." açıklamasında bulundu.

Emre Kınay'a İYİ Parti'den adaylığı soruldu İZLE