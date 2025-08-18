En çok bisiklet kullanan şehirler sıralandı! En çok pedal o şehirde çevriliyor

Son yıllarda hem sağlıklı yaşamın hem de çevre dostu ulaşımın en güçlü sembollerinden biri haline gelen bisiklet, Türkiye’de adeta altın çağını yaşıyor.

Artan trafik yoğunluğu, yükselen yakıt maliyetleri ve insanların daha aktif bir yaşam arayışı, bisikleti yalnızca bir spor aracı değil aynı zamanda pratik bir ulaşım aracı haline getirdi.

Özellikle büyük şehirlerde belediyelerin kurduğu bisiklet yolları, kiralama sistemleri ve düzenlenen farkındalık etkinlikleri sayesinde bisiklet kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Tam da bu noktada son olarak yapılan araştırmayla birlikte bisiklet kullanımını en yoğun olduğu şehirler listelendi. İşte, Türkiye’nin en çok pedal çeviren illeri…

EN ÇOK PEDALI BU ŞEHİRLER ÇEVİRİYOR

1- Konya – 635 km bisiklet yolu ile ülkenin zirvesinde yer alıyor. Şehirde ayrıca bisiklet tramvayı gibi yenilikçi ulaşım uygulamaları dikkat çekiyor.

2- Bursa – Yaklaşık 368 km bisiklet yolu ile Konya’yı takip ediyor.

3- Sakarya – Yaklaşık 180 km bisiklet altyapısına sahip.

4- Mersin – Şehirdeki bisiklet yolu uzunluğu yaklaşık 150 km.

5- Hatay – 132 km bisiklet yolu ile dikkat çekiyor.

6- Kayseri – Yaklaşık 90 km bisiklet yolu mevcut.

7- Kocaeli – Şehirde yaklaşık 88 km bisiklet yolu yer alıyor.

8- İzmir – Sahil şeridi ve şehir içi bisiklet yolları dahil yaklaşık 84 km yol bulunuyor.

9- Gaziantep – Yaklaşık 79 km bisiklet yolu ile öne çıkıyor.

10- Eskişehir – Bisiklet yollarının uzunluğu yaklaşık 65 km.