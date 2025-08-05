Abone ol: Google News

En çok nikah bu ilde kıyıldı: İşte zirvedeki şehir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde bir yıl içerisinde gerçekleşen evlilik sayıları açıklandı. Rakamlar, nikah masasına oturulma oranlarının hangi illerde zirveye çıktığını ortaya koydu. İşte zirvedeki şehir...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 17:04
En çok nikah bu ilde kıyıldı: İşte zirvedeki şehir

Türkiye'de evlilik, bireysel bir karardan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Kültürel normlar, toplumsal kabuller ve ekonomik koşullar, çiftlerin hayatlarını birleştirme sürecinde önemli rol oynuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıla ait evlilik verilerini paylaşarak, en fazla evlilik yapılan illeri kamuoyuna duyurdu.

Verilere göre, bazı iller diğerlerine göre çok daha fazla evliliğe sahne oluyor. Uzmanlara göre bu farkın ardında çeşitli sosyolojik dinamikler yatıyor. 

İşte evliliğin en çok olduğu iller:

TÜRKİYE'DE EVLİLİĞİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

1)  İSTANBUL: 104.126

2)  ANKARA:37.199

3)  İZMİR: 29.600

4)  BURSA: 21.428

5)  ANTALYA: 19.205

6)  GAZİANTEP: 16.731

7)  KONYA: 16.717

8)  ŞANLIURFA: 15.821

9)  ADANA: 15.076

10) KOCAELİ

İç Haber Haberleri