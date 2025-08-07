Abone ol: Google News

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacıların en çok güvendiği şehirler belli oldu. Türkiye’nin kredi ödeme alışkanlıklarını ortaya koyan verilerde bu şehirler bankacıların gözdesi oldu. İşte, bankacıların en çok güvendiği iller…

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 12:00
En güvenilir şehirler açıklandı: Bankacılar en çok o illere güveniyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan 6 Haziran 2025 verilerine göre bankacıların en çok güvendiği iller listelendi.

Son olarak paylaşılan verilere ışığında yapılan listede Türkiye’nin il il taşıt kredisi ödeme alışkanlıkları gözler önüne serildi.

Söz konusu verilere göre iller takibe düşme oranlarına göre sıralanırken o illerde takibe düşme oranının yüzde sıfır olarak kayıtlara geçmesi dikkat çekti. İşte, taşıt kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 0 olan 5 il…

BANKACILAR EN ÇOK BU İLLERE GÜVENİYOR!

taşıt kredisi borcunu ödeme konusunda kusursuz bir performans sergileyen iller dikkat çekti. Söz konusu listeye göre tam 5 ilde, bankalara geri ödenmeyen tek bir taşıt kredisi dahi bulunmadığı görüldü.

Takipteki taşıt kredisi oranı %0,0 olan iller:

1-Iğdır

2- Ardahan

3- Burdur

4- Karaman

5- Tunceli

