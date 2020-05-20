Engelli kızının maaş kartını alan baba evi terk etti

Adana'da 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp evi terk eden baba, başka bir kadınla yaşamaya başladı.

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaşta İbrahim El Muhammed, atılan bomba sonucu iki bacağını kaybetti.

Savaştan kaçan İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin biri engelli iki kızıyla birlikte önce Hatay'a daha sonra da Adana'ya geldi.

BABA VE ZİHİNSEL ENGELLİ KIZINA AYLIK MAAŞ VERİLDİ

İbrahim El Muhammed’in zihinsel engelli olan kızı Sene El Muhammed için devlet aylık 804 lira maaş bağladı.

Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı.

ENGELLİ KIZININ MAAŞ KARTINI ALIP EVİ TERK ETTİ

Aile aldıkları aylıklarla geçinmeye çalışırken baba tanıştığı kadınla yaşamak için kızının engelli maaşı kartını alıp evi terk etti.

Babanın maaş kartını alıp gitmesi üzerine maddi zorluk yaşamaya başladıklarını belirten anne Fatma El Hüseyin, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını belirterek yardım istedi.