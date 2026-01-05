Engelli maaşı 2026: Zamlı engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli ve memur maaşına gelen zamlar ile birlikte "engelli aylığı" da artış gösterdi.

Engel oranına göre maaş ödemesi alan vatandaşlar, 2026'nın ilk 6 ayında zamlı ücret alacak.

Bu kapsamda; yüzde 49-60 ve 70 üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için yeni maaşlar netleşti.

Peki; engelli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç? İşte yeni maaşlar...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2026

18 yaş altı engelli aylığı: 4 bin 303 TL'den 5 bin 103,36 TL'ye yükselecek.

Engel oranı yüzde 40-69 olanlara 4 bin 243 TL'den 5 bin 032,20 TL'ye yükselecek.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara 6 bin 363 TL'den 7 bin 546,52 TL'ye yükselecek.

ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az %40 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak

SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan maaş almıyor olmak

18 yaş üstü engelliler kendileri başvurur, 18 yaş altı engelli çocuklar için veli veya vasi başvuru yapar

Engelli maaşı için hanede kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.