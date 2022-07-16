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    EPDK atamaları Resmi Gazete’de

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'na Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 16.07.2022 - 02:18
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    EPDK atamaları Resmi Gazete’de

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

    Atamalar

    EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli,

    EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan getirildi.

    İHA'nın haberine göre atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

    EPDK atamaları Resmi Gazete’de #1


    EPDK atamaları Resmi Gazete’de #2

    EPDK atamaları Resmi Gazete’de #3


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