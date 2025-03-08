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AA

Kayseri'nin ünlü Kayak Merkezi Erciyes'te korku dolu anlar yaşandı..

Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

ÇIĞ ALTINDA KALAN OLMADI

Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.