Erciyes'te Sarıgöl kurudu: Doğaseverler endişeli

İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in eteklerinde bulunan Sarıgöl, azalan yağışlar ve artan sıcaklık nedeniyle tamamen kurudu. Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında yer alan göl, son yıllarda artan kuraklıkla birlikte büyük ölçüde etkilendi.

GÖL YÜZEYİNDE DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Erciyes’in eriyen kar suları ve yağmurla beslenen gölün yüzeyinde kavurucu sıcaklar ve buharlaşma nedeniyle derin çatlaklar oluştu. Suların çekildiği alanlarda kurumuş otlar görülürken, gölün müdavimi yılkı atları ve kuşlar yaşam alanlarını terk etti.

ESKİDEN KOYUNLAR İÇİN ÖNEMLİ SU KAYNAĞIYDI

Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Sarıgöl, önceki yıllarda bölgedeki koyun sürüleri için de önemli bir su kaynağı olarak kullanılıyordu. Kuruması, göle gelen doğaseverleri de endişelendirdi.

DOĞASEVERLER, KURAKLIKTAN ENDİŞELİ

Hacılar’da dağcılıkla ilgilenen öğretmen Ahmet Baktır, gölün ilçe halkı için önemli bir su kaynağı olduğunu belirterek, “Daha önce 30-40 yılda bir görülen kuraklık, artık 3-4 senede tekrarlıyor. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce kenara kadar su vardı; şimdi bir damla içecek su yok” dedi.

Baktır, çocukluk anılarını anlattığı arşiv görüntüsüne de değinerek, “Vallahi şimdi söylenirse de acı türkü söyler. Yıllarca Erciyes’te dağcılık yaptık ama böyle kuraklık görmedik” ifadelerini kullandı.

YILKI ATLARI VE KUŞLAR, ALANI TERK ETTİ

Kar yağışlarının azalması ve susuzluk nedeniyle yılkı atları, koyunlar ve kuşlar Sarıgöl çevresindeki yaşam alanlarını terk etti. Gölü atıyla ziyaret eden Cafer Günek, “Ben zaman zaman buraya atlarla gelirdim. Göl atları ve koyunları beslerdi. 35 yıl önce böyle bir kuraklık yaşanmış, şimdi ise 3-4 yılda bir oluyor” dedi.

KURUYAN GÖL ÜZERİNDE YAĞMUR DUASI

Emekli imam Tahir Kiraz ise 1995’te göl kenarında düzenlenen Atlı Yayla Şenliği’ni hatırlatarak, “Şenlik yapacak su ve yaşam alanı artık yok. Kuruyan göl üzerinde yağmur duası yaptık, Rabb’im inşallah hayırlı yağmurları bir an önce göndersin” ifadelerini kullandı.