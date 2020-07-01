Erdoğan, Albayrak çiftine yapılan hakaretleri eleştirdi

Bakan Berat Albayrak'ın dördüncü çocuğunun doğumuyla ilgili hakaret edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki gösterdi.

Bakan Berat Albayrak'ın dördüncü çocuğunun doğumuyla ilgili hakaret edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de sağlıklı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Berat Bey yavrusunun doğumu ve sevincini bir mesajla paylaştı. Tabi olarak iyi dilekler ifade eden yorumlar geldi. Ancak sayıca az da olsa bırakın ahlakı, namusu ayaklar altına alan insanlıktan nasibini almamış bazı alçaklar içlerindeki kötülükleri ortaya çıkarmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin işledikleri her bir suçun hesabını elbette soracağız.

SOSYAL MEDYA MECRALARI...

Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bunlarla ilgili konuyu bir an önce parlamentomuza getirip kontrol edilmesini istiyoruz.

Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti bireyinin her biri yaşayabilir. Kimsenin izzeti nefsi koruma hakkı elinden alınamaz

AYRINTILAR GELECEK...