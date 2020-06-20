Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferasla katıldığı Kars Barajı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Barajlar silsilesine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Kısa bir süre önce Ilısu Barajı'nı açtık. Bu barajla tüm bölgeye hizmet edeceğiz. Ardından Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması sürecine tanıklık ettik.

"MİLLETİMİZİN REFAH SEVİYESİNİ SÜREKLİ YÜKSELTTİK"

Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 588. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerini de iki katından fazla taşıdık. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik.

İNŞA BEDELİ 330 MİLYON LİRA

Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajımızda su tutulmaya başlamıştır. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, bir yılda yapılan yatırımı 2 katıyla geri ödemiştir.





ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek, çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz.

Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük. Salgın sonrası yeniden şekilenecek küresel siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda altyapı hayati önemde.

İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu.

Her saldırıdan daha fazla tecrübe ve güç elde ederek çıkmayı başardık. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yayında ekonomimizin sağlığına da önem verdik. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı. İhracatçılarımız yoğun bir gayret içinde. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üstüne çıkardık. Takas anlaşmalarıyla Türk Lirasını dünya çapında itibarlı bir para haline getiriyoruz.

Kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağızç Yılın 2. yarısında ekonomide çok büyük bir ivme bekliyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımızla Türkiye'yi dünyayı en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız.

Son günlerdeki rakamlar salgında mevzi kaybetmeye başladığımızı gösteriyor. Maske, mesafe ve hijyeni; temizlik, maske ve mesafe olarak söylüyorum. Yani baş harfleri ile "TAMAM". Bunları elden bırakmayalım."





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