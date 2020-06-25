Erdoğan'dan Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülü mesajında "Bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70’inci dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız." dedi. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"İLELEBET SÜRECEK DOSTLUĞU TEMİN ETTİLER"

"Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerimiz, aramızda ilelebet sürecek dostluğun kurulmasını temin ettiler. İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Erdoğan’dan Kore Savaşının 70’inci yıl dönümü mesajı VİDEO





"İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"

2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70’inci yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."