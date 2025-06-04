Erek Dağı'nın etekleri, Haziran'da kara büründü

İHA

Van’ın doğusunda yer alan ve 3 bin 204 metre yüksekliğiyle bölgenin en görkemli zirvelerinden biri olan Erek Dağı, haziran ayında kar sürpriziyle beyaza büründü.

KIŞTAN KALMA GÖRÜNTÜLER

Yaz mevsiminin ilk günlerinde beklenmedik bir şekilde düşen hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesimlerinde kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yalnızca dağın zirvesini değil, eteklerini de beyaz örtüyle kapladı. Mevsimin sıcak geçmesini bekleyen vatandaşlar ise karla kaplı manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin altında seyredeceğini vurgularken, özellikle yüksek rakımlı alanlarda benzer yağışların devam edebileceği konusunda uyardı.