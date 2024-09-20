Erkekleri Koruma Derneği, Ankara'da erkek hakları için eylem yaptı Ankara'da toplanan Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, erkek haklarını savunmak için eylem düzenledi. Grup, nafakanın köleliğe dönüştüğünü, çocukları annelerine teslim etmenin baba için zorluğunu dile getirdi.

AA & Ensonhaber

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan bir grup, ellerinde "Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun" ve "Nafaka yükü köleliktir, erkekler de özgürlük ister" yazılı pankartlarla sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"ÇOCUKLARIMIZ, BİZE DÜŞMAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Grubun başındaki Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, bireysel eşitliği savunduklarını vurgulayarak, "Birçok baba, evlatlarına hasret kalıyor. Çocuklarımızı annelerine teslim ediyoruz, ama bize düşman olarak geri dönüyorlar." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK ERKEK İFTİRAYA MARUZ KALIYOR"

İnceler, pek çok erkeğin iftiraya maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararlarının haksız yere verildiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Bir kadın, hiçbir delil olmaksızın eşini evden uzaklaştırabiliyor. Adam kendi evine giremiyor, eşyalarını bile alamıyor. Kanunlarımız ne yazık ki sadece kadınları koruyor. Erkek haklarının da göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bireysel eşitlik istiyoruz. Ayrıca, ömür boyu nafaka yükümlülüğü altına girmek istemiyoruz. Üç ay evli kalıyoruz, ama hayat boyu nafaka ödüyoruz. Küçük bir olayda bile çok kolay hapis cezaları veriliyor. Otobüste psikolojisi bozuk bir kadın 'bana tacizde bulundu' dese, hemen toplumdan dışlanıyorsunuz, kimse size inanmadığı gibi işinizi de kaybediyorsunuz.

Eylem sırasında grup üyelerinden oluşan bir bando ekibi de çeşitli müzikler çalarak protestoya destek verdi.