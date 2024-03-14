Erzincan Depremi'ne dikkat çekmek isteyen profesörü ihbar ettiler Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Erzincan'da 32 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde gerçekleştirdiği performansta uzun süre hareketsiz yatınca, konudan habersiz olan bazı vatandaşlar, durumu polise ihbar etti.

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İHA

Erzincan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 1992 Erzincan Depremi'nin anısına özel bir performans sergiledi.

Mehmet Kavukcu, performansında, depremin meydana geldiği saatte sarı renkli yağmurluk giyerek elinde iki fenerle şehrin en işlek caddesi olan Ordu Caddesi'nde sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Konudan habersiz vatandaşlar, 112'yi aradı

Kavukcu, insanların meraklı bakışları arasında sessizce Saat Kulesi önüne kadar yürüdü. Daha sonra yerde uzanarak uzun bir süre hareketsiz kaldı.

Konudan habersiz bazı vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görerek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polis ekibi, Saat Kulesi önüne sevk edildiğinde performansın sanatsal bir çalışma olduğunu öğrenerek geri dönüş yaptı.

"Fenerler, yaşanan felaketin oluşturduğu yıkıma dikkat çekmek için"

Sanatçı ve Akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu, 653 kişinin hayatını kaybettiği ve 6.8 büyüklüğünde olduğu bilinen 1992 Erzincan Depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdiğini belirterek konuya ilişkin şöyle konuştu:

1992 Erzincan Depremi'nin yaşandığı 13 Mart ve 19.19 saatinde gerçekleştirdiğim yeni performansımda, metaforik anlamıyla, karanlığı aydınlatma ve yeni bir yaşam umudu olma açısından düşündüğüm fener objelerini vücuduma bağlayarak yürüyüş yaptım. Fenerleri yaşanan felaketin oluşturduğu yıkıma dikkat çekmek için uyarı mahiyetinde sürekli yanıp söndürdüm. Depremin insan belleğinde edindiği karanlık taraf, fenerin ışığıyla aydınlanarak her zaman bir umut olduğunu hatırlatacak. Performans Erzincan kent merkezinde Dörtyol’dan başlayarak Ordu Caddesi üzerinde devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)