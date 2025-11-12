Erzincan’da 14 bin fidan toprakla buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; il protokolü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen Fidan Dikim Programı’na katıldı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Aydoğdu, iklim değişikliği, kuraklık ve su kıtlığının tüm dünyanın ortak problemi haline geldiğini belirtti. "Yaşanan iklim değişikliği ve orman yangınları, doğanın ne kadar hassas bir emanet olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Ama biz biliyoruz ki insanın umudu bitmez, toprağın nefesi tükenmez. Çünkü toprağa atılan her tohum, bir gün yeniden filiz verir." dedi.

Peygamber Efendimizin "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" hadisini hatırlatan Vali Aydoğdu, "Biz bugün bu söze kulak veriyoruz. Çünkü her kök, bu topraklara olan bağlılığımızın bir nişanesidir." ifadelerini kullandı.

3 YILDA 2 MİLYON FİDAN

Vali Aydoğdu, yalnızca 11 Kasım günlerinde değil, yılın her döneminde doğayı koruma ve yeşili çoğaltma anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "2023 yılında 665 bin, 2024 yılında 650 bin, 2025 yılında ise 700 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün ise il genelinde 9 farklı noktada 14 bin fidanı daha toprakla buluşturacağız." dedi.

VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

Orman İşletme Müdürlüğü personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün kampanyası kapsamında Erzincan’a gönderilen 427 bin fidanın 3 gün içinde vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini belirtti.

"Bu durum, hemşehrilerimizin doğaya, yeşile ve çevreye verdiği değerin en güzel göstergesidir." diyen Vali Aydoğdu, tüm Erzincanlılara teşekkür etti.

Program, Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.