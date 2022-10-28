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    Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

    Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 140 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.10.2022 - 04:17
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    Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

    Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı yapanlara göz açtırılmıyor.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

    140 parça altın sikke

    AA'nın haberine göre, araçta yapılan aramada, çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu 140 parça altın sikke ele geçirildi.

    2 gözaltı

    Şüpheliler, V.V.U. ve S.S. gözaltına alındı.

    Erzincan da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi #1


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