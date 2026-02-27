Erzincan'da akıma kapılan işçi can verdi

Erzincan'da heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki şantiyede çalışan işçi Orhan Ş., şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri 55 yaşındaki Orhan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
