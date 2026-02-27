Bartın'da denizde cansız bedeni bulunan gencin kimliği belirlendi

Bartın'da denizde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin kimliği tespit edildi.
Bartın'ın Amasra ilçesi Büyük Liman plajında elbiseleriyle denize giren şahsın gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cenazesi denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülen şahsın 22 yaşındaki Hasan Erdem Sevimli olduğu belirlendi.
Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nda kayıt yaptırdığı fakat okula devam etmediği öğrenilen gencin Kastamonu'nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)