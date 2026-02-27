İstanbul Arnavutköy'de elektrikli testereyle çalışanını yaralayan çiftlik sahibi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de çiftlik sahibi, tartışma yaşadığı çalışanına elektrikli testereyle saldırdı. Kaçan şüpheli, ormanlık alanda yakalandı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki çiftliğin sahibi Murat D. (56) ile çalışanı Ayhan Işık (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbedede Murat D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyle çalışanı Ayhan Işık'a saldırıp kaçtı.
DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
Boynundan ağır yaralandığı belirlenen Ayhan Işık, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ORMANLIK ALANA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği belirlendi.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)