İngiltere'de Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk kuyumcu dükkanı pala ve balyoz taşıyan 3 saldırganın hedefi oldu.

Şüpheliler motosikletle daldıktan sonra dükkandaki vitrinleri balyoz darbeleriyle indirdi ve dakikalar içinde Londra'da eşine az rastlanan bir soygun gerçekleştirdi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Islington ilçesindeki Green Lanes Caddesi'nde yer alan 'Bilezzik' adlı kuyumcuda yaşanan olay, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde soyguncuların olaya müdahale etmeye çalışan bölge halkını pala ile tehdit ettikleri ve soygunun ardından dakikalar içinde olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Çığlıklar arasında gerçekleşen soygun sırasında saldırganların kask taktıkları ve siyah kıyafetler giydikleri kaydedildi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "24 Şubat Salı günü saat 10.04'te Islington, Green Lanes üzerindeki bir dükkanda silahlı soygun ihbarı alındı. Olay sırasında bazı vatandaşlar şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri saat 10.08'de olay yerine ulaştı. Delilleri güvence altına almak ve şüphelileri tespit etmek için çalışmalar hızla sürüyor. Bu aşamada herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.