Erzincan’da civcivlerini yiyen tilki değil, kirpi çıktı

Erzincan’da yaşayan Samet Polat, bahçesinde beslediği civcivlerin bir anda kaybolduğunu fark edince ilk olarak tilkilerden şüphelendi. Ancak kısa süre içinde olayın perde arkası ortaya çıktı.

SUÇLU KİRPİ ÇIKTI

Yapılan gözlemlerde civcivlerin tilki değil, bir kirpi tarafından yenildiği anlaşıldı. Polat, yaşadığı şaşkınlığı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Polat’ın kaydettiği görüntülerde, kirpinin civcivleri yediği anlar net bir şekilde yer aldı. Görüntülerde, Polat’ın kirpiyle girdiği diyalog da izleyenlerin ilgisini çekti.

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.