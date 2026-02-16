Erzurum'da evden tonlarca çöp çıktı

- Yakutiye ilçesinde, M.A.'nın evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız oldu.
- Belediye ekipleri, üç gün süren temizlik çalışması yaparak tonlarca çöpü tahliye etti.
- Temizlik sonrası daire dezenfekte edilip M.A.'nın yakınlarına teslim edildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlattı.
Çevreye yayılan ağır koku ve artan şikayetler üzerine harekete geçen Yakutiye Belediyesi ekipleri, bodrum kattaki dairede kapsamlı bir tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
EVDEN TONLARCA ÇÖP ÇIKTI
Belediye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda eve girmekte güçlük çekilirken yapılan tahliye operasyonunda, adresten yaklaşık tonlarca çöp çıkarıldı.
Tamamen boşaltılan dairede, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfekte ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ 3 GÜN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ
Yoğun ve titiz bir şekilde yürütülen temizlik çalışmalarının 3 gün sürdüğü ifade edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından evin, M.A.’nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
MAHALLE SAKİNLERİ RAHATA KAVUŞTUKLARINI İFADE ETTİ
Mahalle sakinleri ise uzun süredir yaşadıkları koku ve sağlık riskinin ortadan kaldırılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.