Erzincan'da gıda denetimi yapıldı

Erzincan'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, marketler, satış noktaları ve toplu tüketim alanları tek tek kontrol edildi.

GÜVENİLİR GIDA İÇİN DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen kuralları incelenirken, esnafa güvenilir gıda konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların sofrasına güvenilir gıda ulaştırılmasının amaçlandığını belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.