Adana'da kuyumcuyu soyan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Adana'da kuyumcudan 6 altın bileziği gasbeden 17 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde Yasin K.'ye ait kuyumcu dükkanına gele şüpheli, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 6 altın bileziği gasbetti.
Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.
Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
6 BİLEZİKLE YAKALANDI
Olayın ardından emniyet birimlerince yürütülen kapsamlı çalışma neticesinde soygunu gerçekleştiren şüphelinin 17 yaşındaki B.C. olduğu tespit edildi.
Kaçan şüpheli, çalındığı değerlendirilen 6 adet altın bilezik ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi